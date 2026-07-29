Mulher é presa com mais de 7,6 kg de cocaína em ônibus interestadual no Sertão de Pernambuco

Suspeita foi abordada, na madrugada desta quarta-feira (29), durante uma fiscalização da Polícia Militar em Dormentes e afirmou que receberia R$ 7 mil para transportar a droga de Petrolina até Juazeiro do Norte (CE)

A droga estava em caixas que lembram as atingas caixas de fita VHS, com capa de cartas de baralho (Divulgação/PMPE)

Na madrugada desta quarta-feira (29), policiais militares do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) apreenderam aproximadamente 7,665 kg de cocaína com uma mulher durante uma abordagem a um ônibus interestadual no distrito de Lagoas, zona rural de Dormentes, no Sertão de Pernambuco. Ela iria receber R$ 7 mil pelo transporte.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Diario de Pernambuco (@diariodepernambuco)

A ação ocorreu durante um bloqueio policial na entrada do distrito, quando o efetivo abordou o coletivo que fazia a linha Juazeiro (BA)–Juazeiro do Norte (CE). Durante a fiscalização, uma das passageiras apresentou comportamento suspeito e informou que transportava apenas uma mochila.

Ao revistarem o pertence, os policiais encontraram oito tabletes de uma substância análoga à cocaína, totalizando cerca de 7,665 kg da droga. A droga estava em caixas que lembram as atingas caixas de fita VHS, com capa de cartas de baralho.

Questionada sobre a origem do entorpecente, a mulher relatou que recebeu a mochila de um homem na rodoviária de Petrolina e que faria a entrega do material a outra pessoa na rodoviária de Juazeiro do Norte (CE).

Ela afirmou que receberia R$ 7 mil pelo transporte e confessou que esta era a segunda vez que realizava esse tipo de serviço.

A suspeita foi conduzida, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.