Esportes da Sorte na Meia Maratona

Marca patrocinou a Meia Maratona do Marco Zero e reuniu milhares de corredores em um dos principais cartões-postais do Recife

Os atletas participantes puderam escolher entre quatro provas com distâncias variadas (Divulgação/Esportes da Sorte)

O Esportes da Sorte foi patrocinador oficial da segunda edição da Meia Maratona do Marco Zero, realizada no último domingo (26), no Recife. A prova reuniu cerca de 5 mil participantes entre atletas profissionais, amadores e apaixonados pela corrida de rua, reforçando o compromisso da marca com o incentivo ao esporte e à qualidade de vida.

Com largada e chegada no Marco Zero, no Recife Antigo, a prova percorreu alguns dos principais cartões-postais da capital pernambucana, unindo esporte, cultura e turismo. O trajeto passou pela Rua do Bom Jesus, pelo Parque das Esculturas Francisco Brennand, pelo Centro de Artesanato e pela Sinagoga Kahal Zur Israel. Os participantes puderam optar pelas distâncias de 5 km, 10 km e 21 km, além do inédito Desafio Capibaribe, com 30 km voltados a atletas de alta performance.

Além do patrocínio, o Esportes da Sorte incentivou a participação de colaboradores na prova, reforçando seu compromisso com a promoção da saúde, bem-estar e à prática esportiva.

“Foi uma experiência muito especial por ser a minha primeira corrida. Completei os 5 km com a meta de simplesmente concluir a prova. É gratificante ver esse tipo de incentivo, pois motiva os colaboradores a cuidarem da saúde e proporciona momentos de integração fora do ambiente de trabalho”, destaca Stéffany Andrade, Supervisora de Gestão Corporativa do Esportes da Sorte.

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“Completei os 5 km e, mais do que a distância, essa prova representou um desafio pessoal e a oportunidade de viver na prática algo que o Grupo incentiva diariamente: o cuidado com as pessoas. Acho muito valioso quando uma empresa demonstra que se preocupa não apenas com os resultados, mas também com a saúde e o bem-estar dos colaboradores”, complementa Igor Barreto, Analista de Endomarketing do Esportes da Sorte.

O incentivo a modalidades esportivas diversificadas e a grandes eventos de rua faz parte do posicionamento contínuo da empresa junto à comunidade pernambucana.

"Queremos estar ao lado de iniciativas que incentivam a prática esportiva e deixam um legado positivo para as cidades. A Meia Maratona do Marco Zero reúne milhares de pessoas em um percurso que valoriza o Recife, sua história e seus espaços públicos, o que torna esse apoio ainda mais significativo para nós", finaliza Heitor Pina, coordenador de Patrocínios do Grupo EGB.



Com a ação, a marca consolida sua presença em eventos de grande porte que impulsionam a economia local, valorizam o turismo e promovem o bem-estar e o estilo de vida saudável.