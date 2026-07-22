Bebê morre logo após nascer na sala de espera de hospital em Sirinhaém, na Mata Sul

Segundo relatos repassados ao Conselho Tutelar por populares, a mulher deu à luz na sala de espera e o recém-nascido caiu no chão

Hospital e Maternidade Municipal Olímpio Machado Gouveia, em Sirinhaém (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um bebê morreu logo ao nascer no Hospital e Maternidade Municipal Olímpio Machado Gouveia, em Sirinhaém, na Mata Sul de Pernambuco, na terça-feira (21). O caso passou a ser acompanhado pelo Conselho Tutelar e gerou repercussão na cidade.

Informações preliminares indicam que a gestante chegou à unidade acompanhada do companheiro para dar à luz. Após avaliação médica, ela teria sido orientada a aguardar atendimento na sala de espera.

De acordo com um conselheiro tutelar, que pediu para não ser identificado, a gestante apresentava cerca de três centímetros de dilatação quando foi avaliada pela equipe médica. Ainda segundo ele, a paciente teria sido inserida na fila de regulação para transferência a uma unidade de referência no Recife.

Enquanto aguardava, a mulher entrou em trabalho de parto. Conforme relatos repassados ao Conselho Tutelar por populares, ela deu à luz na sala de espera e o recém-nascido caiu no chão. O bebê chegou a receber atendimento, mas não resistiu.

O conselheiro informou ao Diario de Pernambuco que as informações foram obtidas por meio de testemunhas que estavam no hospital no momento do ocorrido. O Conselho Tutelar acompanha o caso para apurar as circunstâncias da morte do recém-nascido.

Em nota, a direção do Hospital e Maternidade Municipal Olímpio Machado Gouveia manifestou pesar pelo desfecho do caso e solidariedade à paciente e aos familiares. A unidade afirmou ainda que algumas informações divulgadas nas redes sociais e na imprensa “não correspondem, até o momento, ao que consta na documentação assistencial do hospital”.

Segundo a gestão da unidade, a paciente recebeu atendimento médico e de enfermagem logo após dar entrada no hospital, passando por avaliação clínica e obstétrica, exame físico, monitorização, administração de medicação e demais condutas compatíveis com o quadro apresentado, conforme registrado em prontuário.

A direção informou ainda que, diante da necessidade de suporte obstétrico de maior complexidade, foi iniciada a regulação para transferência da paciente para uma unidade de referência.

Acrescentou que, posteriormente, houve uma evolução extremamente rápida do trabalho de parto, culminando no nascimento do bebê durante o deslocamento da gestante para a sala de parto. De acordo com o hospital, o episódio está devidamente registrado na documentação assistencial.

O Diario entrou em contato com a Prefeitura de Sirinhaém, mas não obteve retorno.

