Cadeia têxtil abre inscrições para ciclo de formações gratuitas em agosto

Serão ofertadas 39 turmas de capacitação em 20 municípios, com cursos em diversas áreas

A iniciativa é promovida pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (Foto: Rhuda Jardim/Divulgação)

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos voltados ao fortalecimento do setor de confecções em Pernambuco. Ao todo, serão ofertadas 39 turmas de capacitação em 20 municípios, com formações nas áreas de costura, modelagem, manutenção de máquinas, estamparia, fotografia de moda, gestão para redes sociais e desenvolvimento de produtos.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), por meio do Marco Pernambucano da Moda, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco.

A programação contempla municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste, Zona da Mata e Sertão, incluindo cidades atendidas pelo programa PE Produz, que receberam laboratórios de prototipagem para impulsionar a qualificação da mão de obra e o desenvolvimento da indústria da moda no Estado.

O cronograma completo, com datas, horários e locais das capacitações, está disponível no site: https://ntcpe.org.br.

De acordo com o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, as formações têm como objetivo ampliar a qualificação técnica dos profissionais, estimular a inovação e fortalecer a competitividade da cadeia produtiva da moda em Pernambuco.

"Ao investir na capacitação da mão de obra e aproximar o conhecimento técnico das diversas regiões do estado, contribuímos para o fortalecimento das empresas, o surgimento de novos negócios e a geração de oportunidades de emprego com profissionais qualificados", afirma.