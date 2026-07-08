Paralisação da Linha Centro do Metrô do Recife foi causada por furto de 3 metros de cabo, diz CBTU

Segundo CBTU, aproximadamente três metros de cabo foram arrancados no pontilhão da Estação Werneck, na Zona Oeste do Recife

Equipe da CBTU mostra local em que cabos foram arrancados. (Foto: Divulgação/CBTU)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) identificou a subtração de aproximadamente três metros de cabo no pontilhão da Estação Werneck, em Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife. Segundo a companhia, o furto foi responsável pelo problema elétrico que afetou o sistema de sinalização da via e resultou na suspensão da circulação de trens na Linha Centro na tarde desta quarta-feira (8).

Ainda não há previsão de retomada da operação na Linha Centro. As estações nos ramais Camaragibe e Jaboatão foram temporariamente fechadas. A Linha Sul opera normalmente.

Segundo a CBTU, a população pode denunciar o furto de cabos pelo telefone (81) 3972-8778.

Reforço

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) informou ter iniciado operação emergencial após confirmar a paralisação. Foram ativadas as linhas 238-TI Jaboatão/TI Barro, 2481-TI Camaragibe/TI TIP e a linha 858-TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro, além do reforço das linhas 200-TI Jaboatão (Parador), 2450-TI Camaragibe (Cde Boa Vista) e 2043-TI CDU/ TI Joana Bezerra.

A paralisação desta quarta-feira marca mais um episódio de uma série de interrupções no serviço nos últimos dias.

O episódio anterior havia ocorrido em 2 de julho, atingindo a Linha Sul, após um problema na rede aérea entre as estações Porta Larga e Prazeres.

Em 29 de junho, a CBTU suspendeu a circulação na Linha Sul por falta de trens disponíveis para operação.

Em 15 de junho, a Linha Centro teve o segundo descarrilamento em menos de uma semana, entre as estações Alto do Céu e Curado.

Antes, em 11 de junho, o metroviário Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, morreu após sofrer um choque elétrico durante um serviço de manutenção na rede aérea, nas proximidades da Estação Tejipió. O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco informou, na ocasião, que foi o primeiro acidente fatal envolvendo um trabalhador em serviço na história do Metrô do Recife.

