Inscrições para 200 vagas da CNH Social Recife seguem até 22 de setembro

Programa CNH Social Recife da Prefeitura oferece primeira habilitação e adição de categoria gratuitamente para pessoas inscritas no CadÚnico

Programa CNH Social (Foto: Divulgação/PCR)

As inscrições para as 200 vagas da terceira edição do Programa CNH Social Recife seguem abertas até o dia 22 de setembro. Voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), a iniciativa oferece gratuitamente a primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro), além da adição de categoria.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Município no último sábado (25), e as inscrições devem ser feitas pela plataforma Conecta Recife.

Nesta edição, o programa traz mudanças para ampliar o acesso dos candidatos. Entre as novidades estão a criação de pontuação específica para jovens de 18 a 24 anos, o custeio do exame toxicológico, que passou a ser obrigatório para a primeira habilitação pela legislação Federal, a ampliação do prazo de inscrições para 60 dias e a simplificação do processo para quem já participou da seleção anterior.

Esses candidatos poderão apenas confirmar os dados cadastrais e a categoria desejada, sem necessidade de reapresentar documentos já validados, salvo em caso de alteração das informações.

Ao todo, serão ofertadas 100 vagas para primeira habilitação na categoria A, 30 para primeira habilitação na categoria B, 30 para adição da categoria A e 40 para adição da categoria B. Os beneficiários que obtiverem ou adicionarem a categoria B também receberão gratuitamente a inclusão da observação EAR (Exerce Atividade Remunerada), necessária para atuar como motorista de aplicativo ou no transporte de mercadorias.

O programa custeia todas as etapas do processo de habilitação, incluindo taxas do Detran-PE, exames médicos e psicológicos, exame toxicológico quando exigido, aulas teóricas e práticas, provas e um reteste gratuito em caso de reprovação.

Podem participar pessoas com mais de 18 anos, residentes no Recife, inscritas no CadÚnico e que atendam aos requisitos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. A seleção considera critérios de vulnerabilidade social, priorizando, entre outros grupos, pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, mulheres chefes de família, trabalhadores por aplicativo, beneficiários do Bolsa Família e pessoas sem vínculo formal de trabalho.

