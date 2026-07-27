Vítima, de 42 anos, foi encontrada sem vida dentro do quarto na madrugada deste domingo (26), no Loteamento de Jairo, no distrito de Vila de São Benedito, em Toritama, no Agreste de Pernambuco

Feirante morre carbonizado após incêndio atingir residência em Toritama (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um feirante de 42 anos, identificado como Adenilson Apolinário da Silva, morreu carbonizado após um incêndio atingir a residência onde morava na madrugada deste domingo (26), no Loteamento de Jairo, localizado no distrito de Vila de São Benedito, em Toritama, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas pela esposa da vítima, Adenilson havia ingerido bebida alcoólica na noite do sábado (25). Segundo ela, o feirante tinha o hábito de permanecer utilizando o celular enquanto o aparelho estava conectado à tomada para carregar.

A mulher acredita que um possível curto-circuito pode ter provocado o incêndio, mas a causa das chamas ainda será esclarecida por meio da perícia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para controlar o incêndio. Após apagar as chamas, as equipes encontraram o corpo da vítima completamente carbonizado no interior de um dos quartos da residência.

O Instituto de Criminalística realizou a perícia no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil do Estado informou que o caso registrado como incêndio e morte a esclarecer está sob a responsabilidade da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. “Um inquérito foi instaurado e as investigações seguem pela Delegacia de Toritama”, destacou.

Ocorrências registradas no fim de semana

Além deste caso, outras ocorrências também foram registradas no Agreste de Pernambuco durante o fim de semana. Em Tacaimbó, um menino de 9 anos morreu após sofrer um choque elétrico no Sítio Riacho Fechado, na zona rural do município.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil de Pernambuco, o garoto brincava com outras crianças quando sofreu a descarga elétrica ao entrar em contato com um fio que alimentava uma bomba d'água na residência.

A criança chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o caso como morte a esclarecer.

“ As diligências seguem para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, afirmou a corporação.



