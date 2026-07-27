Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira (27) em Pernambuco

Segundo a Apac, a Região Metropolitana do Recife, Agreste e Zonas da Mata devem registrar chuva rápida e fraca. No Sertão e em Fernando de Noronha, a previsão é de tempo parcialmente nublado, sem chuva

Tempo deve ficar nublado no Recife (Foto: Arquivo)

Para esta segunda-feira (27), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) prevê céu parcialmente nublado com chuva rápida e fraca na Região Metropolitana do Recife (RMR), no Agreste e nas Zonas da Mata Norte e Sul.

Na RMR, a temperatura máxima deve chegar a 30°C, com mínima de 22°C. Nas Zonas da Mata Norte e Sul, a Apac prevê, a máxima também será de 30°C. As temperaturas mínimas ficam em 19°C na Mata Norte e 18°C na Mata Sul.

No Agreste, a máxima prevista é de 27°C, enquanto a mínima deve atingir 15°C. No Sertão de Pernambuco, a previsão é de céu parcialmente nublado, sem chuva, com temperaturas variando entre 15°C e 32°C.

Já no arquipélago de Fernando de Noronha, o dia também será de céu parcialmente nublado e sem chuva. A temperatura máxima deve alcançar 30°C, e a mínima será de 24°C.