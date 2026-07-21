Prefeitura do Recife anuncia novo edital do CNH Social com 200 vagas
Anúncio foi feito durante a aula inaugural da segunda turma do programa, que reúne 300 pessoas em formação para obtenção gratuita da carteira de habilitação
Publicado: 21/07/2026 às 21:21
Recife promove aula inaugural da segunda turma do Programa CNH Social (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (21), a abertura de um novo edital do Programa CNH Social Recife com 200 novas vagas para a terceira turma da iniciativa. O anúncio foi feito durante a aula inaugural da segunda edição do programa, realizada no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista.
Com a nova seleção, a gestão municipal pretende ampliar o alcance da política pública voltada à obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A data de publicação do edital ainda não foi divulgada.
Segundo o prefeito, a decisão de abrir uma nova seleção busca atender à alta procura pelo programa e ampliar as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. “O objetivo é atender à alta demanda e gerar mais oportunidades para quem precisa da habilitação para trabalhar e empreender."
Durante o evento, também iniciou-se a formação dos 300 beneficiários selecionados na segunda edição do programa. Com isso, o CNH Social Recife passa a contar com 600 participantes em formação. Enquanto a nova turma inicia as atividades, os alunos do primeiro edital estão na fase de aulas práticas de direção.
Nesta segunda edição, foram ofertadas 125 vagas para a categoria A (motocicleta), 125 para a categoria B (automóvel) e 50 vagas para adição das categorias A e B.
O programa oferece curso de letramento digital, preparação para a prova teórica, aulas práticas de direção, exames médico e psicológico, pagamento das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), um reteste em caso de reprovação e, para candidatos da categoria B, a inclusão da observação de Exerce Atividade Remunerada (EAR), quando solicitada.
A segunda edição registrou mais de 7 mil inscrições. Entre os participantes selecionados, 98% recebem programas sociais, 96,7% se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e 90,3% são mulheres chefes de família.
Também participaram mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, mães e pais atípicos, trabalhadores por aplicativo, pessoas com dependentes em cuidados terapêuticos e pessoas em situação de acolhimento.
As inscrições e o acompanhamento das etapas do programa são realizados por meio da plataforma Conecta Recife, que também oferece atendimento presencial para candidatos que necessitam de suporte.