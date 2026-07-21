Prefeitura do Recife anuncia novo edital do CNH Social com 200 vagas

Anúncio foi feito durante a aula inaugural da segunda turma do programa, que reúne 300 pessoas em formação para obtenção gratuita da carteira de habilitação

Recife promove aula inaugural da segunda turma do Programa CNH Social (Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (21), a abertura de um novo edital do Programa CNH Social Recife com 200 novas vagas para a terceira turma da iniciativa. O anúncio foi feito durante a aula inaugural da segunda edição do programa, realizada no Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista.

Com a nova seleção, a gestão municipal pretende ampliar o alcance da política pública voltada à obtenção gratuita da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). A data de publicação do edital ainda não foi divulgada.

Segundo o prefeito, a decisão de abrir uma nova seleção busca atender à alta procura pelo programa e ampliar as oportunidades de qualificação e inserção no mercado de trabalho. “O objetivo é atender à alta demanda e gerar mais oportunidades para quem precisa da habilitação para trabalhar e empreender."

Durante o evento, também iniciou-se a formação dos 300 beneficiários selecionados na segunda edição do programa. Com isso, o CNH Social Recife passa a contar com 600 participantes em formação. Enquanto a nova turma inicia as atividades, os alunos do primeiro edital estão na fase de aulas práticas de direção.

Nesta segunda edição, foram ofertadas 125 vagas para a categoria A (motocicleta), 125 para a categoria B (automóvel) e 50 vagas para adição das categorias A e B.

O programa oferece curso de letramento digital, preparação para a prova teórica, aulas práticas de direção, exames médico e psicológico, pagamento das taxas do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), um reteste em caso de reprovação e, para candidatos da categoria B, a inclusão da observação de Exerce Atividade Remunerada (EAR), quando solicitada.

A segunda edição registrou mais de 7 mil inscrições. Entre os participantes selecionados, 98% recebem programas sociais, 96,7% se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas e 90,3% são mulheres chefes de família.

Também participaram mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, mães e pais atípicos, trabalhadores por aplicativo, pessoas com dependentes em cuidados terapêuticos e pessoas em situação de acolhimento.

As inscrições e o acompanhamento das etapas do programa são realizados por meio da plataforma Conecta Recife, que também oferece atendimento presencial para candidatos que necessitam de suporte.