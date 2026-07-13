Jovem de 24 anos morre após se afogar em parque aquático em Tabira

Jovem chegou a ser atendido por equipes de socorro, mas já estava sem sinais vitais

Afogamento aconteceu na tarde de domingo (13) em um parque aquático (Foto: Genesi Ferreira via Instagram)

Um homem de 24 anos morreu após se afogar em um parque aquático no município de Tabira, no Sertão de Pernambuco, na tarde deste domingo (12). A vítima, identificada como Guilherme Soares Ferreira, chegou a ser socorrida por equipes de resgate, mas já estava sem sinais vitais quando o atendimento foi iniciado.

O afogamento aconteceu por volta das 15h20 e equipes do Grupo de Socorristas Voluntários de Tabira (GSVT) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento, mas não conseguiram reverter o quadro.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, contou ao Diario de Pernambuco que viu um guarda-vidas entrar na piscina para retirar o jovem. Logo em seguida, outros homens agiram na tentativa de resgate, mas ele já teria engolido muita água.

Informações preliminares indicam que Guilherme morava em São Paulo e estava no Sertão pernambucano para passar alguns dias com familiares. Os parentes residem no Sítio Barras, na zona rural de Solidão, onde ele estava hospedado durante a visita.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, no domingo (12), uma ocorrência de morte acidental de um homem de 24 anos após um afogamento em uma piscina, no município de Tabira.

A corporação informou ainda que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos relacionados ao caso.