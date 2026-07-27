Homens são presos com arma e cocaína no município de Trindade

Os dois foram abordados, no sábado (25), após descartarem um pacote na estrada ao avistarem o patrulhamento da PM

Uma espingarda artesanal e 92 papelotes de cocaína foram apreendidos (Divulgação/PMPE)

Dois homens foram presos em flagrante no último sábado (25) por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e direção perigosa, durante uma ação realizada na PE-630, no município de Trindade, no Sertão de Pernambuco.

Policiais militares da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (9ª CIPM) realizavam patrulhamento quando avistaram dois suspeitos em uma motocicleta. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do veículo descartaram um objeto na rodovia e fugiram em alta velocidade.

Após acompanhamento tático, a dupla perdeu o controle da motocicleta e caiu. Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos papelotes de cocaína, R$ 10 em espécie e dois aparelhos celulares.

Em seguida, o efetivo retornou ao local onde o objeto havia sido descartado e localizou mais porções da droga. Questionados, os suspeitos informaram que havia mais entorpecentes armazenados em um sítio.

O policiamento seguiu até o local e apreendeu mais papelotes de cocaína, totalizando 92 unidades, além de uma balança de precisão e uma espingarda artesanal. Os dois envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão da região.