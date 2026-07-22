Boatos sobre toque de recolher em Itapissuma são falsos, diz polícia

Informação foi divulgada nesta quarta-feira (22) pelas polícias Civil e Militar, que negaram a existência de toque de recolher em Itapissuma. Disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas é investigada

Delegado Adyr Martens, Titular 8º DESEC; Major Barros, Subcomandante 26º Batalhão (Foto: ASCOMPCPE/VitorDutra)

Os boatos sobre um suposto toque de recolher no bairro do Cajueiro, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, são falsos, segundo as forças de segurança.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira (22), representantes das polícias Civil e Militar afirmaram que não há qualquer confirmação de que criminosos tenham imposto restrições à circulação de moradores no bairro, onde os rumores ganharam força após a divulgação de vídeos nas redes sociais.

De acordo com o delegado Adyr Martins, titular da 8ª Seccional de Itapissuma, a Polícia Civil investiga uma disputa entre grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas na região, mas não identificou elementos que confirmem a existência de um toque de recolher.

“A gente não tem conhecimento de toque de recolher na cidade de Itapissuma, muito menos no bairro do Cajueiro. O que a gente sabe é que há uma briga entre grupos de traficantes que disputam o comércio de drogas”, afirmou.

Segundo o delegado, a investigação está em andamento há cerca de dez dias. Alguns suspeitos já foram identificados, e a Polícia Civil trabalha para solicitar a prisão dos envolvidos. Uma das linhas de investigação apura o possível envolvimento de um homem que rompeu a tornozeleira eletrônica e é apontado como uma das lideranças do grupo criminoso.

As imagens que circulam nas redes sociais também estão sendo analisadas. Até o momento, porém, a polícia ainda não conseguiu confirmar onde e quando os vídeos foram gravados.

O subcomandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, major Jonathas Barros, reforçou que a corporação também não confirma a existência de toque de recolher em nenhum ponto da cidade.

“Não há confirmação de toque de recolher, não só no Cajueiro, mas em nenhum lugar da cidade de Itapissuma”, declarou.

A PM informou que o policiamento foi reforçado no município e que as ações são direcionadas a partir das denúncias recebidas pelo telefone 190. Ainda nesta quarta-feira (22), equipes realizaram uma apreensão em uma área de mata, onde encontraram armas artesanais, drogas, balaclavas e vestimentas militares.

O major também confirmou que a corporação tem informações sobre o conflito entre dois grupos criminosos e afirmou que a atuação será direcionada contra todos os envolvidos. Sobre os vídeos divulgados nas redes sociais, ele disse que a PM ainda não sabe quando as gravações foram feitas, mas assegurou que elas não foram registradas na noite de terça-feira (21), período em que havia reforço no policiamento da região.

As forças de segurança orientam a população a evitar compartilhar informações sem confirmação e a denunciar qualquer atividade suspeita por meio do telefone 190 ou dos canais oficiais da Polícia Civil.

Boatos semelhantes circularam na Zona Norte

No início deste mês, mensagens atribuídas à facção Comando Vermelho (CV) também espalharam boatos sobre um suposto toque de recolher em comunidades da Zona Norte do Recife.

As publicações citavam os bairros do Cajueiro, Campina do Barreto, Peixinhos, Campo Grande, Ilha do Maruim, Chié, Saramandaia, Marezão e Ponte Preta, afirmando que moradores estariam proibidos de circular entre 22h e 5h.

Na ocasião, as polícias Civil e Militar desmentiram as informações durante uma coletiva de imprensa realizada em 7 de julho. A PM informou que reforçou o policiamento nas áreas mencionadas e afirmou que não havia qualquer confirmação das ameaças.

Já a Polícia Civil abriu investigação para identificar os responsáveis pela disseminação das mensagens falsas.