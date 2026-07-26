Homem morre e filho fica ferido durante ação da PM após denúncia de som alto em Tracunhaém

Segundo a PMPE, o filho da vítima resistiu à abordagem e tentou tomar a arma de um dos agentes. Nesse momento, o pai teria avançado contra os policiais com uma faca

Polícia Militar de Pernambuco ( Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem de 66 anos morreu e o filho dele ficou ferido após serem baleados durante uma abordagem policial em Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PMPE), agentes do 2º BPM foram acionados para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego, na tarde do último sábado (25).

Em nota enviada ao Diario de Pernambuco, a PMPE informou que o filho da vítima havia deixado o som do carro em alto volume. Com a chegada da polícia, o homem resistiu à abordagem e tentou tomar a arma de um dos agentes. Nesse momento, o pai teria avançado contra os policiais com uma faca.

No comunicado, a corporação alega que pai e filho ficaram feridos e foram socorridos; contudo, o homem de 66 anos não resistiu. O outro envolvido, de 31 anos, foi preso em flagrante e está sob custódia em uma unidade de saúde.

Também por nota, a Polícia Civil de Pernambuco comunicou a abertura de um inquérito para apurar os crimes de perturbação do sossego, resistência, desacato, ameaça, desobediência e morte decorrente de intervenção policial. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Tracunhaém.



"A Corregedoria-Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou um procedimento preliminar por meio do qual será feito o acompanhamento do Inquérito Policial e a verificação das informações atinentes ao caso, coletando-se também os subsídios necessários à análise de eventual repercussão administrativa dos fatos", diz trecho do comunicado.

