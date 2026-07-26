Justiça derruba liminar e libera show de Wesley Safadão de R$ 1,3 milhão em Sertânia

Desembargador suspendeu decisão de primeira instância que havia impedido apresentação e bloqueado pagamento de contrato de R$ 1,3 milhão

Wesley Safadão (Foto: Joel Rodrigues/ Agência Brasília)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu, na tarde de sexta-feira (24), a liminar que havia impedido a realização do show do cantor Wesley Safadão na 52ª Exposição Especializada em Caprinos e Ovinos de Sertânia (Expocose 2026). Com a decisão, a apresentação, marcada para este domingo (26), está novamente autorizada.

A decisão foi proferida pelo desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru, que concedeu tutela recursal em agravo de instrumento apresentado pelo município de Sertânia. O recurso contestava a decisão da 1ª Vara da Comarca de Sertânia, que havia acolhido um pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e determinado a suspensão do evento.

A liminar de primeira instância também proibia a prefeitura de efetuar qualquer pagamento referente ao contrato firmado para a apresentação de Wesley Safadão, no valor de R$ 1,3 milhão, além de impedir a contratação de outra atração artística de porte semelhante com recursos destinados à Expocose 2026.

O pedido do MPPE foi apresentado em uma Ação Civil Pública ajuizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Sertânia contra o município e a prefeita Pollyanna Barbosa de Abreu.

O órgão ministerial argumentou que a contratação do artista era incompatível com a situação fiscal do município e apontou deficiências em áreas consideradas essenciais, como saúde mental, acolhimento institucional de crianças e de adolescentes e previdência dos servidores.

Com a decisão do TJPE, os efeitos da liminar ficam suspensos, permitindo a realização do show enquanto o recurso segue em tramitação.

