Padrasto é preso por importunação sexual contra enteada de 11 anos no Sertão

No dia em que foi preso, o padrasto enviou mensagens para a vítima pedindo para que ela fosse para o quarto onde ele estava

Padrastro assediava enteada por mensagens (Foto: Freepik)

Um homem foi preso na manhã de sexta-feira (24), no distrito de Fátima, no município de Flores, Sertão, acusado de praticar importunação e enviar mensagens de teor sexual para a enteada, uma criança de 11 anos. A conduta do suspeito foi descoberta pela família, que teve acesso às conversas registradas nas redes sociais da vítima e acionou a polícia.

A mãe da menor tomou conhecimento dos abusos ao ser alertada pela tia da menina, responsável por monitorar o perfil da garota na internet. Ao analisarem o material fornecido pela família, as autoridades constataram que o homem elogiava o corpo da criança, solicitava fotos íntimas, enviava imagens explícitas e insistia para marcar encontros a sós.

Nas mensagens, a vítima deixava clara a sua recusa e o pavor diante do comportamento do padrasto.

A situação de assédio e as ameaças frequentes alteraram a rotina da criança. A vítima residia com a avó paterna no distrito de Sítio dos Nunes e costumava frequentar o distrito de Fátima aos finais de semana. No entanto, precisou antecipar seu retorno para a casa da avó durante o recesso escolar por medo do agressor.

A menina relatou também que, na noite anterior à prisão, o acusado insistiu nas investidas por mensagem e chegou a chamá-la pessoalmente para o seu quarto.

Diante das evidências apresentadas pelas testemunhas, o homem foi encontrado no local e conduzido por policiais militares, junto com a vítima e seus familiares, para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

