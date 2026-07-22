Obra no Sistema Tapacurá afeta 852 mil pessoas no Grande Recife a partir desta quarta-feira (22)

Intervenção segue até 25 de julho e atinge 134 bairros da Região Metropolitana do Recife. Confira os locais que ficarão sem água ou terão o abastecimento reduzido

Falta de água irá atingir moradores da Região Metropolitana (Foto: Magnific)

Inicia nesta quarta-feira (22), a paralisação programada da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) que vai interromper temporariamente a operação do Sistema Tapacurá.

Uma série de intervenções estruturantes devem impactar o abastecimento de água de 852 mil pessoas em áreas de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Ao todo, 134 bairros serão afetados (confira a lista abaixo).

A ação custa R$ 1 milhão e terá duração máxima prevista de 72 horas. Os reparos são considerados necessários para a modernização de uma estação de tratamento com quase 50 anos de funcionamento, além da interligação de novas adutoras e execução de serviços de manutenção que, segundo a companhia, devem ampliar a oferta de água e melhorar a regularidade do abastecimento na Região Metropolitana.

Segundo a Compesa, a interrupção é indispensável porque os serviços de interligação exigem o esvaziamento das tubulações e adutoras.

“Esse período é mais favorável para uma paralisação desse tipo, principalmente por causa das férias escolares. Já passou um pouco do período de chuvas e conseguimos preparar melhor toda a operação para garantir o segundo semestre com mais segurança. Para fazer as interligações, as linhas precisam estar vazias”, afirmou o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega.

Apesar do número de pessoas impactadas, a companhia ressalta que nem todos os consumidores ficarão completamente sem abastecimento. Em parte das localidades haverá apenas redução de pressão na rede, enquanto bairros atendidos exclusivamente pelo Sistema Tapacurá poderão registrar interrupção temporária no fornecimento.

Plano de contingência

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Para reduzir os impactos da paralisação, a Compesa montou um plano de contingência que prevê a atuação de mais de 20 carros-pipa, circulando praticamente 24 horas por dia durante todo o período da intervenção.

A prioridade será o abastecimento de hospitais, unidades de saúde e demais serviços essenciais. Também serão instalados pontos de abastecimento por carros-pipa distribuídos pela cidade, que funcionarão continuamente. O Corpo de Bombeiros receberá a localização desses pontos para utilização em eventuais ocorrências de incêndio.

Além da população, 52 grandes clientes serão comunicados sobre a interrupção do abastecimento. De acordo com a Compesa, a lista inclui hospitais, UPAs, universidades, quartéis, presídios, terminais integrados e órgãos públicos, distribuídos entre as gerências Oeste (22 unidades), Leste (17), Centro (8) e Sul (5).

Entre eles estão o Hospital da Restauração, Hospital das Clínicas, IMIP, Hospital da Mulher, Hospital Português, Hospital Memorial Jaboatão, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Funase, Arena Pernambuco e Palácio do Governo. Essas instituições serão atendidas prioritariamente pelo plano de contingência durante a paralisação.

Confira as localidades que serão afetadas: