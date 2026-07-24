Projeto de educação Egbé abre matrículas para crianças e adolescentes no Ibura

Iniciativa gratuita oferece oficinas no contraturno escolar para público de 4 a 13 anos; inscrições seguem até 30 de julho

Centro cultural abre matrículas para projeto de educação popular (Foto: Gabriel Silva/Divulgação)

As matrículas para novas turmas do projeto de educação popular Egbé que Ensina seguem abertas até o dia 30 de julho no bairro do Ibura, em Jaboatão dos Guararapes. Voltada para crianças e adolescentes de 4 a 13 anos, a iniciativa oferece oficinas gratuitas de capoeira, comunicação popular, dança, artes visuais e filosofia, realizadas no contraturno escolar.

Desenvolvido pelo Centro Cultural Comunidade das Águas em parceria com o Coletivo Periféricas, o projeto atende 40 crianças por semestre, com atividades de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã e da tarde. Neste período letivo, o tema central será “Universo”, que servirá de base para as atividades pedagógicas.

Segundo a dirigente do Centro Cultural Comunidade das Águas e educadora do projeto, Janielly Azevedo, a proposta é complementar a formação escolar por meio da educação popular.

“O que o responsável pode esperar da Egbé que Ensina é uma educação popular. Nós não somos uma escola de educação formal, e é por isso que atuamos no contraturno: as crianças precisam estar matriculadas na escola regular. A criança que estuda de manhã vem para a escolinha à tarde, e quem está matriculado à tarde vem pela manhã”, explica.

As oficinas foram planejadas de forma interdisciplinar, relacionando temas como planetas, estrelas e natureza ao cotidiano das crianças. A metodologia também incentiva a construção coletiva do conhecimento entre educadores e estudantes.

“As crianças participam de uma educação popular e colaborativa não só com os educadores, mas também entre elas. Costumamos dizer que a gente não ‘ensina’ ninguém; nós trocamos conhecimento com as crianças”, afirma Janielly.

Além das atividades semanais, o projeto promove aulas abertas no último fim de semana de cada mês e visitas a espaços culturais e científicos. Para este semestre, estão previstas atividades no Planetário e no Observatório de Olinda.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro Cultural Comunidade das Águas, localizado na Rua Quarenta e Nove, no Ibura. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar certidão de nascimento da criança, RG do responsável, cartão de vacinação, declaração de matrícula na escola regular e comprovante de residência.

De acordo com a coordenação, as atividades são gratuitas e mantidas por meio de doações da comunidade. O projeto também realiza uma campanha de arrecadação para apoiar a continuidade das ações.

“Além de tratar de temáticas que abordam os direitos humanos, a gente também constrói um imaginário possível, que fuja das estatísticas, que nos leve para além da nossa comunidade, mas que nos faça reconhecer o quanto a nossa comunidade tem potência”, conclui Janielly Azevedo.



