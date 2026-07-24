Vítimas de acidente no Sertão são sepultadas nesta sexta (24) em Petrolândia e Custódia

Cinco passageiros da van serão enterrados em Petrolândia e uma vítima em Custódia; Acidente na PE-360, no Sertão, deixou 7 mortos

Faixada do Cemitério Municipal São Francisco de Assis, Petrolândia, Sertão de Pernambuco (Foto: Google Street Views)

Familiares, amigos e moradores se despedirão, nesta sexta-feira (24), das vítimas do acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia e um caminhão-baú, ocorrido na manhã da quinta-feira (23), na PE-360, entre Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. Os sepultamentos serão realizados em Petrolândia e Custódia.

Em Petrolândia, Francisca Maria da Silva Cruz, de 59 anos, será velada na residência da família, no bairro Nova Esperança, e sepultada às 17h30, no Cemitério Municipal São Francisco de Assis. Luzilene Maria da Silva Mira, de 54 anos, é velada na casa de velório do PAM e enterrada às 17h, no mesmo cemitério.

Hilda Maria de Lima, de 68 anos, e a neta, de 15 anos, são veladas no ginásio de esportes da cidade e sepultadas às 16h, também no Cemitério Municipal São Francisco de Assis. Ricardo Eduardo de Souza, de 56 anos, será velado na residência onde morava, na Rua 13 de Maio, e enterrado às 16h30, no mesmo local. Já o velório e sepultamento de Josefa Ferreira da Silva, de 54 anos, ocorre no município de Custódia, às 17h.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu por volta das 5h da quinta-feira (23), quando a van que transportava pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia colidiu com um caminhão-baú na PE-360. O caminhoneiro Edvaldo, de 51 anos, conhecido como “Val”, também morreu na colisão, sendo a sétima vítima fatal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, sete vítimas foram encontradas mortas no local, sendo seis nas proximidades da van e uma carbonizada no interior do caminhão. Uma pessoa foi retirada das ferragens pelas equipes de resgate e encaminhada para uma unidade de saúde. Antes da chegada dos bombeiros, outras três vítimas, duas mulheres e uma criança, já haviam sido socorridas por populares.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e o controle do tráfego durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Científica fez a perícia no local e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da colisão, por meio da Delegacia de Floresta.

