Áudio mostra suspeita de matar cabo da PM orientando amiga a dopar o companheiro

Helen Kelly, presa preventivamente por suspeita de envenenar o cabo da PM José Maria Alexandre da Silva Junior, ensina uma amiga a colocar remédio para dormir na bebida do companheiro para pegar o dinehiro dele

cabo da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) de 40 anos, José Maria Alexandre da Silva Junior (Foto: Reprodução/redes)

Áudios atribuídos a Helen Kelly de Lima Pedrosa, de 45 anos, investigada pela morte do cabo da Polícia Militar de Pernambuco. José Maria Alexandre da Silva Junior, de 40 anos, mostram a suspeita orientando uma amiga a colocar remédio para dormir na bebida do companheiro para fazê-lo dormir e, em seguida, pegar o dinheiro dele antes de deixar o relacionamento.

Nas gravações, Helen orienta a amiga a conseguir um medicamento em gotas e misturá-lo à cerveja consumida pelo companheiro. “Olha, fala com o Lennon e tu pede a ele o remédio em líquido, gotas. (…) Quando ele estiver tomando a cervejinha dele, tu bota lá com conta-gotas e espreme um cheio. Pronto. Na hora ele apaga”, afirma.

Em outro trecho, a amiga demonstra receio de que o homem tenha uma reação ao medicamento. Helen responde que isso não seria um problema e orienta a mulher a aproveitar o momento para retirar o dinheiro dele.

“Tem nada não. Ele surtando e você botando ele para dormir. O tempo passa rápido. Tu pega o dinheiro dele, tudo que tu quer conquistar, comprar, fazer. E aí tu resolve o teu B.O. E pronto. Depois se sai. Agora tem que ir para um lugar que ele não te encontre.”

As gravações vieram à tona após a decretação da prisão preventiva de Helen, apontada pela Polícia Civil como suspeita de envenenar o ex-companheiro, morto em 11 de junho deste ano.

A reportagem entrou em contato com Rafael Nunes, advogado de defesa de Helen, para saber qual a relação dos áudios atribuídos à suspeita, mas até o momento não obteve resposta.

Prisão preventiva

Helen Kelly foi alvo de um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na noite da quarta-feira (22), em um apartamento localizado na Rua Tenente Domingos de Brito, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil, durante o cumprimento da ordem judicial, a investigada pediu autorização para trocar uma roupa íntima antes de acompanhar os policiais. Em seguida, se jogou da janela do apartamento, no quarto andar do edifício, caindo sobre um carro estacionado.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital da Restauração. De acordo com as primeiras informações, o estado de saúde é estável e ela permanece sob cuidados médicos.

Em nota, a Polícia Civil informou que a suspeita tentou tirar a própria vida durante o cumprimento do mandado de prisão e que as providências cabíveis serão adotadas após avaliação do estado de saúde da custodiada.

A 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital confirmou o deferimento da prisão preventiva de Helen Kelly de Lima Pedrosa.

Relembre o caso

Helen Kelly é investigada pela morte do cabo da Polícia Militar José Maria Alexandre da Silva Junior, ocorrida em 11 de junho de 2026. O policial passou mal e morreu dentro do apartamento da então ex-companheira, no Edifício Azurara, em Boa Viagem.

A Polícia Civil investiga a hipótese de envenenamento. À época, Helen afirmou que os dois iriam consumir um energético e que percebeu que os copos haviam sido trocados. Segundo a versão apresentada por ela, voltou a inverter os recipientes, mas, pouco depois, o cabo passou mal e morreu no local. A investigação segue em andamento.

