Programa oferece 8 mil vagas em cursos gratuitos para qualificação de pessoas pretas e pardas

Após a inscrição, os candidatos receberão, em até 24 horas, um cupom que dará acesso gratuito ao curso escolhido, além das orientações para utilização da plataforma de aprendizagem

As aulas serão ministradas em formato 100% online, com carga horária média de 80 horas e emissão de certificado (Foto: Diva Plavalaguna/Pexels)

O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) está com inscrições abertas para um programa de qualificação profissional que disponibiliza 8 mil vagas gratuitas em cursos online voltados a pessoas negras. A iniciativa, realizada em parceria com a Estácio, busca ampliar as oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho por meio da oferta de formação em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de carreira. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho.

Os cursos são destinados a pessoas pretas e pardas com mais de 16 anos e CPF válido, incluindo colaboradores de empresas associadas ao MOVER. As aulas serão ministradas em formato 100% online, com carga horária média de 80 horas e emissão de certificado pela Estácio.



Os participantes poderão optar entre quatro formações: Oratória e Fala em Público, Certificação em Liderança, Lógica de Programação com Python e Marketing Estratégico Empresarial. Segundo o MOVER, a proposta é desenvolver competências valorizadas pelo mercado e contribuir para ampliar a competitividade profissional dos alunos.



"A formação profissional é um instrumento importante para ampliar oportunidades e fortalecer trajetórias de carreira. A parceria entre MOVER e Estácio busca contribuir para que mais pessoas negras tenham acesso a conhecimentos valorizados pelo mercado, desenvolvam novas competências e ampliem sua competitividade profissional", afirma o gerente de projetos, operações e dados do MOVER, Fernando Soares.



A responsável pela parceria com a Estácio, Natalia Firmino, destaca que a instituição já desenvolve outras ações voltadas à promoção da equidade racial. "Com expressivo percentual de universitários pretos e pardos, a Estácio atua constantemente na promoção da equidade. A parceria com o MOVER possibilita expandirmos ainda mais nossa atuação para milhares de pessoas em todo o país", afirma.



Após a inscrição, os candidatos receberão, em até 24 horas, um cupom que dará acesso gratuito ao curso escolhido, além das orientações para utilização da plataforma de aprendizagem.



Serviço



Quem pode participar: pessoas pretas e pardas, maiores de 16 anos, com CPF válido.

Cursos oferecidos:

Oratória e Fala em Público;

Certificação em Liderança;

Lógica de Programação com Python;

Marketing Estratégico Empresarial.

Formato: 100% online, com carga horária média de 80 horas e certificado da Estácio.



Inscrições: até 31 de julho.