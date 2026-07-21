Programa oferece 8 mil vagas em cursos gratuitos para qualificação de pessoas pretas e pardas
Após a inscrição, os candidatos receberão, em até 24 horas, um cupom que dará acesso gratuito ao curso escolhido, além das orientações para utilização da plataforma de aprendizagem
Publicado: 21/07/2026 às 14:54
As aulas serão ministradas em formato 100% online, com carga horária média de 80 horas e emissão de certificado (Foto: Diva Plavalaguna/Pexels)
O Movimento pela Equidade Racial (MOVER) está com inscrições abertas para um programa de qualificação profissional que disponibiliza 8 mil vagas gratuitas em cursos online voltados a pessoas negras. A iniciativa, realizada em parceria com a Estácio, busca ampliar as oportunidades de inserção e crescimento no mercado de trabalho por meio da oferta de formação em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento de carreira. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de julho.
Os cursos são destinados a pessoas pretas e pardas com mais de 16 anos e CPF válido, incluindo colaboradores de empresas associadas ao MOVER. As aulas serão ministradas em formato 100% online, com carga horária média de 80 horas e emissão de certificado pela Estácio.
Os participantes poderão optar entre quatro formações: Oratória e Fala em Público, Certificação em Liderança, Lógica de Programação com Python e Marketing Estratégico Empresarial. Segundo o MOVER, a proposta é desenvolver competências valorizadas pelo mercado e contribuir para ampliar a competitividade profissional dos alunos.
"A formação profissional é um instrumento importante para ampliar oportunidades e fortalecer trajetórias de carreira. A parceria entre MOVER e Estácio busca contribuir para que mais pessoas negras tenham acesso a conhecimentos valorizados pelo mercado, desenvolvam novas competências e ampliem sua competitividade profissional", afirma o gerente de projetos, operações e dados do MOVER, Fernando Soares.
A responsável pela parceria com a Estácio, Natalia Firmino, destaca que a instituição já desenvolve outras ações voltadas à promoção da equidade racial. "Com expressivo percentual de universitários pretos e pardos, a Estácio atua constantemente na promoção da equidade. A parceria com o MOVER possibilita expandirmos ainda mais nossa atuação para milhares de pessoas em todo o país", afirma.
Após a inscrição, os candidatos receberão, em até 24 horas, um cupom que dará acesso gratuito ao curso escolhido, além das orientações para utilização da plataforma de aprendizagem.
Serviço
Quem pode participar: pessoas pretas e pardas, maiores de 16 anos, com CPF válido.
Cursos oferecidos:
Oratória e Fala em Público;
Certificação em Liderança;
Lógica de Programação com Python;
Marketing Estratégico Empresarial.
Formato: 100% online, com carga horária média de 80 horas e certificado da Estácio.
Inscrições: até 31 de julho.