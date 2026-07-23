Um reencontro emocionante: PMs que salvaram bebê de engasgo voltam à casa da família para celebrar seu primeiro mês de vida

Helena recebeu o título honorário de Policial Militar Mirim da Polícia Militar de Pernambuco e foi homenageada com um coro de "Parabéns a Você" dois dias após o grave acidente

HELENA BEBE ENGASGO PINA PM BPTUR (Ferry)

Os policiais militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), reencontraram na tarde desta quinta-feira (23), a pequena Helena Vitória e sua família. A visita aconteceu justamente no dia em que a recém-nascida completou um mês de vida, dois dias após ter sido salva por uma equipe da corporação durante um episódio de engasgo.

O reencontro mobilizou dezenas de policiais e contou com a presença de viaturas e motocicletas do BPTur, atraindo a atenção dos moradores da comunidade. Em clima de emoção e celebração, Helena recebeu do comandante da unidade, coronel Cezar Belo, o título simbólico de Policial Mirim do BPTur, além de um macacão personalizado com o emblema do batalhão. A homenagem terminou com um coro de "Parabéns a Você", acompanhado por policiais, familiares e vizinhos.

Durante a visita, o coronel Cezar Belo destacou que o atendimento prestado à bebê demonstra a preparação dos policiais militares para agir em situações de emergência. "Embora muitas pessoas associem esse tipo de atendimento apenas ao Corpo de Bombeiros ou ao SAMU, os policiais militares também recebem treinamento em primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, tanto na formação quanto nos cursos de atualização. Nossa missão é proteger e salvar vidas em qualquer circunstância", afirmou.

Os pais de Helena, Pâmella Gabrielly e Cláudio Vinícius, não esconderam a emoção ao reencontrar os militares. "É um momento que nunca vamos esquecer. Essas pessoas salvaram a vida da nossa filha. Foram verdadeiros anjos que trouxeram Helena de volta para a gente. Se não fosse por eles, em vez de comemorar o primeiro mês de vida dela, estaríamos vivendo uma realidade completamente diferente", disse Pâmella.

O resgate:

No início da noite da última terça-feira (21), Helena sofreu uma obstrução das vias aéreas enquanto mamava. Os pais tentaram ajudá-la, mas, em poucos instantes, a bebê começou a apresentar sinais de cianose, com a pele arroxeada, e perdeu o tônus muscular.

Desesperada, a família saiu em busca de socorro e foi orientada por um vizinho a seguir até o posto policial de Brasília Teimosa, onde havia uma equipe do BPTur de serviço. Os soldados Arantes, Dias Silva e Azevedo Neto iniciaram imediatamente a manobra de desengasgo. Após alguns instantes de tensão, a bebê voltou a respirar.

Em seguida, com o apoio de policiais do 19º BPM, que atuavam na Operação Transporte Seguro, Helena e os pais foram encaminhados à UPA da Imbiribeira. A recém-nascida recebeu atendimento médico, permaneceu em observação e recebeu alta sem qualquer complicação.

