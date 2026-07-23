Caminhoneiro morador de Igarassu é a sétima vítima identificada do acidente no Sertão

Edvaldo, de 51 anos, conhecido como "Val", morreu na colisão entre um caminhão e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) de Petrolândia. Ao todo, sete pessoas perderam a vida

Moradores estavam sendo levados para consultas em Arcoverde, no Sertão. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Mais uma vítima do acidente entre um caminhão e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia foi identificada. O caminhoneiro Edvaldo, de 51 anos, conhecido como "Val", está entre as sete vítimas fatais da tragédia.

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), na PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, Edvaldo era natural de Igarassu. A morte dele foi confirmada pela família após a publicação de uma nota de pesar.

As outras vítimas fatais estavam na van. São elas: Ricardo Eduardo de Souza, Hilda Maria de Lima, Maria Luiza Cerqueira Ferraz, Josefa Ferreira da Silva, Luzilene Maria Silva Mira e Francisca Maria da Silva Cruz.

Ricardo Eduardo de Souza conduzia a van. Funcionário da Prefeitura de Petrolândia, ele estava de folga, mas foi contratado para realizar a viagem.