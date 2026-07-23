Apac renova previsão de chuvas no Grande Recife e Mata Norte; Mata Sul segue em alerta

O alerta é válido para o restante da noite desta quinta (23) e também para a sexta (24).

População recifense sofre as consequências de dia com grande acumulado de chuvas (Foto: Marcio Silva/Esp DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), a previsão de continuidade das chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte para a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte.

O alerta é válido para o restante da noite de hoje e também para a sexta (24). Segundo a agência, "o canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de chuva no Litoral pernambucano.

Mais cedo, a Apac aumentou a categoria do aviso para as chuvas que atingem a Mata Sul de Pernambuco para o Estado de Alerta. Essa previsão se estende até o início da sexta-feira (24) para o local.

Diante da previsão, a Apac orienta que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e siga as recomendações das Defesas Civis municipais, especialmente em áreas de risco.

Além deste aviso, a agência alertou que os rios Amaraji, Capibaribe e Ipojuca atingiram a cota de alerta na madrugada desta quinta. Com isso, sete municípios devem permanecer em atenção devido ao risco de inundações, enquanto a Apac e as Defesas Civis seguem monitorando a situação.

Segundo a Apac, o Rio Amaraji, na estação José Mariano, em Ribeirão, atingiu a cota de alerta. Os municípios de Ribeirão e Gameleira devem permanecer em atenção para a possibilidade de inundação.

Já o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, também alcançou a cota de alerta. A recomendação é que São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife permaneçam em atenção diante da possibilidade de inundação.

O Rio Ipojuca, em Primavera, também atingiu a cota de alerta. A possibilidade de inundação envolve os municípios de Primavera e Escada.

