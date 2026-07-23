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Chuvas: Apac coloca Mata Sul de Pernambuco em Estado de Alerta

Segundo a agência, intensidade elevada das precipitações se deve a um canal de umidade

Ester Marques

Publicado: 23/07/2026 às 11:41

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Chuva/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aumentou a categoria do aviso para as chuvas que atingem a Mata Sul de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (23). Agora, a região está sob Estado de Alerta.

A atualização da agência sinaliza para a continuidade de pancadas de chuva de moderada à forte. O alerta se estende até o início da sexta-feira (24) para o local.

Segundo a Apac, a intensidade elevada das precipitações se deve a um canal de umidade, que vem favorecendo as chuvas nestes locais.

Na atualização anterior, publicada na noite da quarta-feira (22), o estado era de Atenção para a Mata Sul, além da Região Metropolitana do Recife e Mata Norte.

Atualmente, o Grande Recife e a Mata Norte permanecem em Estado de Atenção, enquanto o Agreste continua sob aviso de Observação.

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