Chuvas: Apac coloca Mata Sul de Pernambuco em Estado de Alerta
Segundo a agência, intensidade elevada das precipitações se deve a um canal de umidade
Publicado: 23/07/2026 às 11:41
Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) aumentou a categoria do aviso para as chuvas que atingem a Mata Sul de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (23). Agora, a região está sob Estado de Alerta.
A atualização da agência sinaliza para a continuidade de pancadas de chuva de moderada à forte. O alerta se estende até o início da sexta-feira (24) para o local.
Segundo a Apac, a intensidade elevada das precipitações se deve a um canal de umidade, que vem favorecendo as chuvas nestes locais.
Na atualização anterior, publicada na noite da quarta-feira (22), o estado era de Atenção para a Mata Sul, além da Região Metropolitana do Recife e Mata Norte.
Atualmente, o Grande Recife e a Mata Norte permanecem em Estado de Atenção, enquanto o Agreste continua sob aviso de Observação.