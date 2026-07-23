Chuvas: Apac renova aviso e coloca Grande Recife e mais regiões de PE em estado de atenção

Aviso é válido até as 22h30 desta quinta-feira (23) e prevê pancadas de chuva moderada a forte na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul, além de chuva moderada no Agreste

Previsão é de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o Aviso Meteorológico desta quarta-feira (22) e elevou o nível de observação para estado de atenção devido à previsão de continuidade das chuvas em Pernambuco. O alerta é válido até as 22h30 desta quinta-feira (23).

Segundo a Apac, um canal de umidade intensificou a instabilidade no estado, favorecendo o aumento dos acumulados de chuva.

A previsão indica pancadas de intensidade moderada a forte na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte e Mata Sul, além de chuva moderada no Agreste.

Diante da previsão, a Apac orienta que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e siga as recomendações das Defesas Civis municipais, especialmente em áreas de risco.

Maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, até as 6h03 desta quinta-feira (23), Ipojuca registrou o maior acumulado de chuva no estado, com 144,8 milímetros, segundo a Apac.

Em seguida aparecem Cortês (120,3 mm), Ribeirão (99,0 mm), Gameleira (91,4 mm) e Escada (90,4 mm).