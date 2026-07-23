Apac: Rios Capibaribe, Ipojuca e Amaraji atingem cota de alerta e elevam risco de inundação

Avisos hidrológicos emitidos na madrugada desta quinta-feira (23) apontam possibilidade de inundações em municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata Sul

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Os rios Amaraji, Capibaribe e Ipojuca atingiram a cota de alerta, segundo avisos hidrológicos emitidos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) na madrugada desta quinta-feira (23). Com isso, sete municípios devem permanecer em atenção devido ao risco de inundações, enquanto a Apac e as Defesas Civis seguem monitorando a situação.

Segundo a Apac, o Rio Amaraji, na estação José Mariano, em Ribeirão, atingiu a cota de alerta. Os municípios de Ribeirão e Gameleira devem permanecer em atenção para a possibilidade de inundação.

Já o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, também alcançou a cota de alerta. A recomendação é que São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife permaneçam em atenção diante da possibilidade de inundação.

O Rio Ipojuca, em Primavera, também atingiu a cota de alerta. A possibilidade de inundação envolve os municípios de Primavera e Escada.

A Apac informou que permanece acompanhando os níveis dos rios em conjunto com as Defesas Civis municipais e poderá atualizar os avisos conforme a evolução das condições hidrológicas.