Ataque a tiros deixa três mortos e ferido em Olinda, no Grande Recife

O ataque a tiros ocorreu na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Ataque a tiros deixou casal morto e outras duas pessoas feridas em Olinda, no Grande Recife (Reprodução de vídeo/Redes Sociais)

Um homem e duas mulheres morreram e uma quarta pessoa ficou ferida durante um ataque a tiros registrado na madrugada desta quinta-feira (4), no bairro de Águas Compridas, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações da Polícia, o crime aconteceu por volta das 00h30, nas proximidades da Ladeira do Giz. As quatro vítimas estavam na estrada de águas compridas quando foram surpreendidas por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo.

Wellington Bezerra de Lemos, de 48 anos, foi atingido pelos disparos e morreu no local. Já Alexsandra Santos de Oliveira, de 47 anos, chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabajara, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada na unidade de saúde.

Uma segunda mulher, que não foi identificada e que aguardava transferência para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também veio a óbito.

Ainda de acordo com a ocorrência, um homem, de 28 anos, foi atingido por dois disparos na perna. Conforme informações repassadas à polícia, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região, onde permaneceu consciente e sem risco de morte.

A área do crime foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PCPE) para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos de Wellington e Alexsandra foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

A Polícia não descarta a hipótese do caso estar relacionado com o tráfico de drogas na região. O caso segue sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime. As investigações seguem em andamento”, afirmou a corporação.

