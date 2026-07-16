Acidente na Paraíba deixa duas pernambucanas mortas

As mulheres eram integrantes de uma igreja evangélica e estavam em uma caravana que saiu de Petrolina para evento religioso na Paraíba

Carreta tera tombado em cima dos veículos (Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente grave, entre os municípios de São João do Cariri e Boa Vista, no Cariri paraibano, deixou três vítimas fatais e seis pessoas feridas.

Entre as vítimas fatais estão, Ruth Gomes e Alba Simões, integrantes da Igreja Verbo da Vida, em Petrolina, no Sertão pernambucano. A terceira vítima era o pastor Gean Santos, da igreja de mesmas denominação, da cidade de Queimada Nova, no Piauí.

A colisão, aconteceu na última quarta-feira (15), e envolveu uma carreta e carros de passeio.



Eles viajavam em uma caravana que saiu de Petrolina, no interior de Pernambuco, para Campina Grande, no Agreste da Paraíba, onde participariam de um evento religioso.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que uma carreta com minério tombou por cima dos carros onde estavam as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local.



Os feridos foram encaminhados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande.