MEC Idiomas: governo lança plataforma gratuita para aprender inglês e espanhol

Aulas de inglês e espanhol do MEC Idiomas estão organizadas em 6 níveis (A1 a C2); 4 a 6 módulos por nível, cada um deles com 10 a 15 aulas

Mec Idiomas (Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) lançou o MEC Idiomas, um portal e aplicativo gratuito de aprendizagem bilíngue que oferece formação do nível básico ao avançado em inglês e espanhol.

A iniciativa, de acordo com o governo, tem como objetivo ser o “primeiro ponto de contato digital entre o estudante de línguas iniciante e o idioma de sua escolha, acompanhando seu aprendizado até níveis mais avançados”.

As aulas estão organizadas em 6 níveis (A1 a C2); 4 a 6 módulos por nível, cada um deles com 10 a 15 aulas. Estão disponíveis cerca de 800 aulas.

No portal, estudantes podem acessar ferramentas como teste de proficiência; trilha de aprendizagem (aula e reforço); teste ao fim dos módulos; fale e pratique; agente de Inteligência Artificial para dar apoio e tirar dúvidas e praticar conversação; e comunidades de aprendizado.

Como usar

O acesso ao MEC Idiomas pode ser feito através do portal ou do aplicativo, com os dados da conta Gov.br.

Uma vez logado, o estudante deve escolher o idioma que quer aprender (inglês ou espanhol) e fazer o teste de proficiência disponível que avalia seu grau de conhecimento no idioma a ser aprendido.

Em seguida, é possível assistir aulas e, ao final delas, fazer exercícios de fixação e de ‘gamificação’ que incentivam a concluir aulas e módulos e passar de nível. Dentro da plataforma, os alunos podem, ainda, tirar dúvidas com um assistente virtual de Inteligência Artificial.

