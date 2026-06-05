Pernambuco abre inscrições para cursos gratuitos de qualificação com mais de 3.200 vagas

Os cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos pela Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape) são direcionados ao servidores públicos, mas o público em geral pode se inscrever

EGAPE - Escola de Governo da Administração Pública de PE (Reprodução/Google Street View)

Estão abertas as inscrições para 29 cursos gratuitos de qualificação profissionalno do mês de junho, oferecidos pela Escola de Governo da Administração Pública de Pernambuco (Egape).

Ao todo, estão sendo ofertadas 3.275 vagas em cursos presenciais, semipresenciais e de ensino a distância (EaD). As capacitações são destinadas a servidores estaduais e municipais, empregados públicos e ao público em geral.

As inscrições podem ser realizadas no site da Egape e os interessados em participar dos cursos ou tirar dúvidas podem entrar em contato pelos telefones (81) 3183-8025, da Coordenação Pedagógica, e (81) 3183-8065, para informações sobre os cursos EaD.

Novidade

A principal novidade é a oferta de um curso na modalidade semipresencial, realizado no turno da noite e voltado especialmente para servidores estaduais. Outra novidade é que os interessados nos cursos autoinstrucionais podem se matricular a qualquer momento e terão até 30 dias para concluir a formação.

“A proposta é oferecer mais flexibilidade e oportunidade de qualificação para os profissionais do serviço público, especialmente quem possuem uma rotina de trabalho intensa durante o dia”, destacou o diretor da Egape, Henrique Oliveira.

Entre os destaques deste mês estão os cursos:

“Liderança Estratégica em Gestão de Pessoas” (semipresencial), voltado ao desenvolvimento de competências de liderança no serviço público;

“Prático de Reajuste, Reequilíbrio e Acréscimo/Suspensão de Contratos de Prestação de Serviços de Mão de Obra Exclusiva” (presencial), focado na estão de contratos; e

“Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicabilidades” (autoinstrucional), que apresenta conceitos e aplicações da IA no setor público.