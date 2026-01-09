Mais de 10 mil vagas são abertas para cursos gratuitos de idiomas; saiba como se inscrever

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as inscrições paras os cursos de inglês, espanhol, alemão e francês podem ser feitas até o dia 30 de janeiro, pela internet

Cursos de línguas têm vagas abertas no estado (Freepik)

Estão abertas as inscrições para mais de 10 mil vagas em cursos de idiomas gratuitos oferecidos pelo Núcleo de Estudos de Línguas (NEL), da Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE).

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de janeiro, pela internet.

Ao todo, são 10.033 vagas, distribuídas nos cursos de inglês, espanhol, francês e alemão.



Após a confirmação do cadastro na plataforma, os detalhes terão acesso a todas as informações referentes às escolas e turmas disponíveis.

Níveis

Os alunos que nunca estudaram o idioma deverão inscrever-se nas turmas de Básico 1. Já os alunos que possuem conhecimento prévio e desejam inscrever-se em turmas mais requisitos necessários realizar o teste de nivelamento entre os dias 2 e 13 de fevereiro, conforme orientações disponíveis no sistema.



A carga horária dos cursos do NEL é de 280 horas, divididas em quatro semestres de 70 horas-aula cada. Ao fim do último módulo, os alunos recebem a certificação do curso. O início das aulas está previsto para o dia 23 de fevereiro.