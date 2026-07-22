Apac emite alerta de chuvas para o Grande Recife e Zona da Mata

De acordo com a agência, "um canal de umidade está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva" no Grande Recife, Mata Norte e Mata Sul.

Imagem de dia de chuva no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na tarde desta quarta-feira (22), um alerta de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.

O alerta é valido também ao longo da quinta (23).

De acordo com a agência, "um canal de umidade está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva" no Grande Recife, Mata Norte e Mata Sul.

A Apac informou ainda que segue monitorando as condições meteorológicas e recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos e da previsão do tempo.

