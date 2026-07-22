Falta de acordo entre Governo de PE e Prefeitura de Serrita ameaça organização da Missa do Vaqueiro

Situação virou alvo de um procedimento administrativo do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Segundo a Prefeitura de Serrita, o Estado de Pernambuco atrasou o repasse da grade de shows e estrutura, o que travou os processos licitatórios da gestão municipal

A Missa do Vaqueiro é um acontecimento religioso, cultural e turístico. Foto: Divulgação. ()

A um dia do início da programação da 56ª Missa do Vaqueiro de Serrita, no Sertão, a organização do evento tem enfrentado impasses entre a prefeitura da cidade e o Governo de Pernambuco. A situação chegou a virar alvo de um procedimento administrativo do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

O órgão acompanha a situação após ser provocado pelo Comando do Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco (BPM - Salgueiro), que pediu ao MPPE um firmamento de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regulamentar a segurança pública, a infraestrutura e a logística do evento Missa do Vaqueiro / Festa do Jacó 2026, que acontecem em Serrita, entre esta quinta-feira (23) e domingo (26).

Diante disso, o MPPE promoveu uma audiência na última quinta (16) para firmar o TAC. Segundo o órgão, na reunião, foram registrados pontos críticos de vulnerabilidade técnica, estrutural e administrativa que envolvem diretamente a Prefeitura de Serrita, o Estado de Pernambuco e a Fundação Padre João Câncio, instituição guardiã da tradicional Missa do Vaqueiro.

O promotor Leon Klinsman Farias Ferreira, da Promotoria de Justiça de Serrita, apontou que houve omissão e inércia do Estado de Pernambuco, que não compareceu à audiência.

“Embora devidamente notificados e intimados (Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Cultura e Secretaria de Turismo), os representantes do Poder Executivo Estadual não compareceram à audiência, inviabilizando a formalização consensual do TAC e evidenciando um histórico recorrente de descumprimento legislativo e falta de planejamento estrutural para o evento”, pontuou.

Além disso, o integrante do MPPE destacou o impasse organizacional entre a Prefeitura de Serrita e o Governo do Estado.

Ao órgão, a gestão municipal relatou dificuldades logísticas causadas pelo atraso do Estado (por meio da EMPETUR) em repassar a grade oficial de atrações musicais e a definição das estruturas de palco, som e iluminação, o que teria comprometido a finalização de licitações locais e a montagem do evento em tempo hábil.

Riscos operacionais e de emergência

Ainda conforme o MPPE, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apontou riscos de porte indevido de armas e consumo de bebidas por pessoas acampadas no pátio do evento, demandando o cercamento do palco e da pista.

Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) ressaltou a necessidade de cumprimento rigoroso de normas contra incêndio, pânico e atendimento pré-hospitalar imediato.

Diante disso, o MPPE entendeu que há “evidente necessidade de fiscalização e cobrança ostensiva sobre os três organizadores do evento (Prefeitura, Estado e Fundação)”.

Recomendações

Por fim, o Promotor Leon Klinsman expediu recomendações com obrigações imediatas para a Prefeitura de Serrita, o Governo do Estado e a Fundação Padre João Câncio:

O integrante do MPPE determinou o encerramento do som e dos shows no palco impreterivelmente às 03h. Além disso, exigiu o cercamento da área do palco e da pista para evitar a entrada de armas e garrafas de vidro.

Exigiu a instalação de um posto médico com profissional de saúde durante todo o evento, disponibilidade de ambulância e vistoria prévia do Corpo de Bombeiros – devendo toda a estrutura física estar montada 24 horas antes do início da festa.

Recomendou a proibição de que artistas, locutores e apresentadores façam saudações, elogios ou qualquer menção nominal a prefeitos, governadores, secretários ou políticos no microfone, sob pena de rescisão contratual e multa, em cumprimento às regras do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE).

Os três órgãos notificantes têm o prazo de 48 horas para responder ao MPPE, confirmando o acatamento das medidas e informando quais ações foram adotadas.

Missa do Vaqueiro

A tradicional Missa do Vaqueiro é considerada uma das mais importantes manifestações de fé e cultura do sertão nordestino.

A celebração original acontece anualmente no mês de julho, em Serrita, homenageando o vaqueiro Raimundo Jacó, assassinado na década de 1950. A celebração foi criada na década de 1970 pelo Padre João Câncio e pelo Rei do Baião, Luiz Gonzaga.

A programação típica do evento envolve religiosidade, música e manifestações ligadas à cultura do vaqueiro. São esperados milhares de vaqueiros de todo o Nordeste, além de turistas vindos de vários estados.

O que diz Serrita

Em nota divulgada nas redes sociais no último dia 13 de julho, a Prefeitura de Serrita afirmou que “todas as atribuições que lhe competem já foram integralmente cumpridas”.

Confira:

“A Prefeitura Municipal de Serrita vem a público esclarecer à população e aos visitantes sobre a organização da tradicional Missa do Vaqueiro, que será realizada entre os dias 23 e 26 de julho.

Neste ano, conforme definição estabelecida entre os entes envolvidos, a responsabilidade pela realização do evento está sob coordenação do governo do estado de Pernambuco, cabendo a cada instituição atribuições específicas.

Ficou definido que:

A Fundação Padre João Câncio é responsável pela realização da Missa do Vaqueiro, incluindo a programação religiosa, já tendo divulgado oficialmente a abertura do evento, o desfile dos vaqueiros e a celebração da missa.

A Prefeitura Municipal de Serrita é responsável exclusivamente pela organização e estrutura do Parque Estadual João Câncio, garantindo toda a infraestrutura necessária para receber vaqueiros, visitantes e a realização das atividades que acontecem no espaço, incluindo a tradicional pega de boi no mato, marcada para o sábado. Toda essa estrutura já está devidamente preparada.

A programação festiva, incluindo a contratação e divulgação das atrações artísticas, é de inteira responsabilidade do governo do estado de Pernambuco.

Dessa forma, a Prefeitura de Serrita informa que todas as atribuições que lhe competem já foram integralmente cumpridas, assim como a Fundação Padre João Câncio concluiu as providências referentes à programação religiosa.

No momento, resta apenas a divulgação oficial da grade de atrações da programação festiva, responsabilidade exclusiva do Governo do Estado de Pernambuco, conforme pactuado nas reuniões de alinhamento realizadas entre os órgãos envolvidos. A expectativa é de que esse anúncio aconteça ainda nesta semana.

A Prefeitura Municipal de Serrita reafirma seu compromisso com a transparência e continuará mantendo a população informada sobre todas as atualizações referentes ao evento, colaborando dentro das responsabilidades que lhe foram atribuídas para que a missa do vaqueiro continue sendo um dos maiores patrimônios culturais de Serrita, de Pernambuco e do sertão nordestino.”

O que diz a Empetur

O Diario de Pernambuco procurou a Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur) e aguarda retorno.