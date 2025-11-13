Prefeito de Serrita é investigado por promoção pessoal durante a Festa do Jacó

Prefeito de Serrita, Aleudo Benedito (Reprodução/ Instagram)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) investiga se o prefeito de Serrita, Aleudo Benedito (MDB), utilizou a Festa do Jacó, realizada em julho deste ano, para promoção pessoal. O inquérito civil foi instaurado no dia 31 de outubro, depois que a promotoria recebeu relatos e vídeos que denunciam conduta irregular do gestor durante o evento, realizado com recursos públicos da cidade.

“Durante a primeira noite da 'Festa do Jacó', evento custeado com recursos públicos do município de Serrita, foram observadas diversas situações que configuram, em tese, promoção pessoal do atual gestor municipal, Aleudo Benedito”, diz a portaria de instauração do inquérito. Segundo o MPPE, os fatos “podem configurar ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da administração pública, notadamente o da impessoalidade”.

O Diario de Pernambuco teve acesso aos autos do processo, em que os noticiantes afirmam que o prefeito fez uso inadequado da publicidade oficial para fins de promoção pessoal.

As representações também mencionam “veiculação do nome e símbolos pessoais do prefeito em peças publicitárias, palcos e telões; postagens em redes sociais oficiais da prefeitura marcando o perfil pessoal da autoridade e transformação do evento público em plataforma de campanha eleitoral antecipada”.

Vídeos incluídos nos autos do processo mostram o momento em que o locutor do evento ressalta ações da prefeitura, como o adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores, a construção de uma UPA, de uma UBS e o asfaltamento de ruas. Após a apresentação das ações atribuídas ao prefeito, ele é chamado ao palco do evento, sendo recebido com fogos de artifício.

Aleudo Benedito, então, se apresenta ao público acompanhado de outros políticos, como o deputado estadual Aglaison Victor (PSB), o deputado federal André Ferreira (PL) e seu irmão, Anderson Ferreira (PL), que é chamado pelos locutores de “futuro senador” e chega a discursar ao microfone.

De acordo com uma das denúncias, durante apresentação no dia 18 de julho, o cantor Wallas Arrais também tenta citar o prefeito, mas erra seu nome. Em seguida, o nome do político teria sido projetado no telão. “Meu amigo Aleudo você manda e a gente obedece!”, teria dito Arrais.

Os autos também contam com prints de publicações de Benedito nas redes sociais. Em uma delas, registrada no dia 20 de julho, ele entrega um presente ao cantor Avine Vinne. “No palco, logo após o show, presenteei o cantor Avine Vinne com um chapéu de couro”, publicou o prefeito.

O Diario procurou a Prefeitura de Serrita através de seu e-mail oficial, mas não recebeu resposta até o fechamento desta reportagem. O jornal também contactou a assessoria de imprensa do MDB, partido de Aleudo, que disse não ter o telefone do prefeito.