A Operação "Escritura Fria" foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21), pela Polícia Civil de Pernambuco

Operação mira grupo suspeito de estelionato e falsificação de documentos em Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Criminosos investigados por envolvimento em crimes de estelionato, falsificação de documentos públicos e falsidade ideológica foram alvo de cinco mandados de busca e apreensão domiciliar na manhã desta terça-feira (21). As investigações aconteceram nos municípios de Olinda, Camaragibe, Candeias, Paulista e no município de Parnamirim, no Rio Grande do Norte.

As ordens judiciais foram cumpridas durante a Operação "Escritura Fria", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com a corporação, a investigação teve início em março de 2026. Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Ipojuca.

Durante a operação, os policiais apreenderam celulares e documentos, que poderão ajudar nas investigações. A ação contou ainda com o emprego de 35 policiais civis, incluindo delegados, agentes e escrivães.

A ação contou também com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e da Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

A Polícia Civil irá apresentar detalhes, durante coletiva, nesta quarta-feira (22), às 11h, na sede do órgão.