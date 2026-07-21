Inscrições para mutirão do TJPE de renegociação de débitos com a Compesa se encerram nesta sexta-feira (24)

Os atendimentos serão realizados entre os dias 18 e 21 de agosto, das 8h às 13h30, na Central de Audiências da Capital, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife

Renegociação de débitos com a Compesa vai até sexta-feira (24) (Arquivo)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), está com as inscrições abertas para o mutirão “Conciliar + Semana Compesa”, voltado à renegociação de débitos com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) até sexta-feira (24/7).

Os atendimentos serão realizados entre os dias 18 e 21 de agosto, das 8h às 13h30, na Central de Audiências da Capital, localizada no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife.

A ação contará com audiências de conciliação que atenderá pessoas físicas e jurídicas interessadas em negociar débitos junto à companhia e também avaliará pré-processos selecionados pela Compesa. Os interessados devem se inscrever através do preenchimento do formulário no site do TJPE.

No dia do atendimento, os participantes deverão apresentar documento de identidade (RG e CPF), comprovante de residência e uma conta da Compesa. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3181-0461.

De acordo com o coordenador-geral do Núcleo de Conciliação, juiz José André Machado Barbosa Pinto, a iniciativa amplia o acesso da população à solução consensual de conflitos. “Serão dezenas de audiências que buscarão, nos processos, a solução das questões existentes. Sem prejuízo das pessoas devedoras buscarem o Nupemec na chamada demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio, para fazerem a renegociação de débitos junto à companhia Compesa”, destacou o magistrado.