Suspeito foi flagrado comercializando remédios de uso controlado sem autorização nesta segunda-feira (20), em um estabelecimento comercial na Zona Oeste do Recife

Homem é preso por venda ilegal de medicamentos controlados na Zona Oeste do Recife (Foto: Ascom/PCPE)

Um homem de 56 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (20), suspeito de comercializar medicamentos de uso controlado sem autorização legal, na Zona Oeste do Recife. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia da Várzea, após a identificação de um comércio irregular em um estabelecimento da região.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, durante a fiscalização, os agentes apreenderam diversos medicamentos sujeitos a controle especial que estavam sendo comercializados em desacordo com a legislação.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Várzea, onde foram adotadas as medidas legais.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permaneceu à disposição da Justiça.