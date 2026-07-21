Dupla é detida com caminhão roubado na BR 232, em Custódia

Suspeitos fugiram para o matagal, mas foram localizados após buscas

O veículo havia sido roubado em Belo Jardim (Divulgação/PRF)

Dois homens que estavam em um caminhão roubado foram detidos, nesta segunda-feira (20), na BR 232, em Custódia, no Sertão pernambucano. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 3? Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco (BPM-PE).

Policiais realizavam uma blitz na rodovia, quando receberam informações de que um caminhão com suspeita de roubo estava estacionado em um posto de combustível da região. Ao chegarem no local, constataram que o veículo havia sido roubado no dia 19 de julho deste ano, em Belo Jardim, no Agreste.

Populares informaram que dois homens correram para o matagal ao avistar a chegada dos policiais. Após uma busca na região com a participação do 3? BPM, os suspeitos foram localizados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Custódia.

