Apac prevê chuvas fracas no Grande Recife, Zona da Mata e Agreste nesta terça-feira (21)
Precipitações devem atingir parte de Pernambuco até quarta-feira, quando a previsão indica chuva de fraca a moderada
Publicado: 21/07/2026 às 07:47
A previsão é de chuvas fracas em grande parte do Estado (Divulgação)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, para esta terça-feira (21), a tendência de precipitação no estado. A previsão é de chuvas fracas na Zona da Mata Norte, na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e na Zona da Mata Sul de Pernambuco.
Para o Sertão, não há previsão de chuvas. Já para a quarta-feira (22), de acordo com a APAC, a expectativa é de chuvas de fraca a moderada nas zonas da Mata Norte e Sul e na Região Metropolitana do Recife.
Nas últimas 24 horas, o Recife registrou um acumulado de 22,66 milímetros de chuva.