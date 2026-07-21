Treze pessoas são presas em escritório suspeito de aplicar golpes com investimentos em ativos virtuais

Grupo é investigado por suspeita de aplicar golpes por meio de investimentos em ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. As prisões foram confirmadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (21)

Operação "Mirage" (Ascom/PCPE)

Treze pessoas foram presas em flagrante durante a Operação “Mirage”, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco nas cidades do Recife e Olinda. A ação teve como alvo um escritório utilizado por um grupo investigado por suspeita de aplicar golpes por meio de investimentos em ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros.

De acordo com a Polícia, as investigações tiveram início em maio de 2024. O esquema simulava legitimidade para convencer as vítimas a realizar aplicações financeiras.

A polícia afirma ainda, que os investidores sofreram prejuízos elevados. Em um dos casos apurados, uma vítima relatou perda de quase R$1,5 milhão.

Durante a operação, os agentes apreenderam passaportes, quatro carros, dinheiro em espécie, além de documentos.

Os detalhes da operação e os desdobramentos do caso serão apresentados na manhã desta terça-feira (21), pela Polícia Civil do Estado.

