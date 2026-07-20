Pernambuco recebe novas viaturas, aeronaves e equipamentos para segurança pública

Equipamentos foram entregues às polícias Militar e Civil, ao Corpo de Bombeiros e ao CIOPAer com recursos estaduais e federais

Avião Cessna Grand Caravan (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Pernambuco recebeu, nesta segunda-feira (20), um novo lote de viaturas, aeronaves e equipamentos destinados às polícias Militar e Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar e ao Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer). Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), o valor total das aquisições de R$ 56,6 milhões.

A entrega da gestão estadual foi realizada no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, no bairro do Derby, área central do Recife. De acordo com a SDS, os recursos são provenientes do Tesouro Estadual (R$ 9,3 milhões), de operação de crédito estadual (R$ 45,1 milhões) e do Fundo Nacional de Segurança Pública (R$ 2,2 milhões).

Entre os equipamentos entregues estão 61 viaturas do modelo Chevrolet Spin, sendo 22 destinadas à Polícia Militar e 39 à Polícia Civil. Os veículos são locados e fazem parte do processo de renovação da frota operacional das corporações, que atualmente soma 1.118 SUVs nesse modelo.

O Corpo de Bombeiros Militar recebeu quatro viaturas Auto Tanque, duas viaturas Auto Bomba Tanque e Salvamento (ABTS), 21 reboques para embarcações e 250 coletes balísticos.

Segundo a SDS, os caminhões Auto Tanque serão enviados para unidades do Corpo de Bombeiros em Caruaru, Serra Talhada, Petrolina e Jaboatão dos Guararapes. As duas viaturas Auto Bomba Tanque e Salvamento também serão destinadas ao grupamento localizado em Jaboatão. Já os reboques para embarcações serão distribuídos entre unidades da corporação em diferentes regiões do estado para apoio às operações de salvamento aquático.

O Centro Integrado de Operações Aéreas recebeu um helicóptero Airbus H-130 e um avião Cessna Grand Caravan. As aeronaves serão utilizadas em operações de segurança pública, defesa civil e no transporte aeromédico de pacientes.

Durante a entrega, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que os novos equipamentos devem reforçar a atuação das forças operativas e contribuir para ampliar a capacidade de resposta às ocorrências.

"Ao investir em equipamentos para as nossas operativas, estamos garantindo não apenas o fortalecimento da segurança pública, como também colaborando para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais que atuam em todas as regiões do Estado, para uma resposta ainda mais rápida e efetiva às ocorrências", destacou.

“Os investimentos em viaturas, ambulâncias, hospitais, delegacias, aviões e helicópteros têm um propósito comum: cuidar do nosso povo. A estruturação do serviço aeromédico representa um avanço fundamental que permite o transporte de pacientes aos locais de referência onde podem receber o atendimento adequado. A união de forças entre as instituições fortalece a capacidade de resposta e amplia o alcance do atendimento à população”, explica a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.