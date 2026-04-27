O Smart Security Summit acontece nesta quarta-feira (29), das 9h às 17h30, no Recife Expo Center, no bairro de São José, centro do Recife

Segurança pública e desenvolvimento de cidades inteligentes são temas de evento no Recife (Foto: Divulgação/Wilton Marcelino)

Segurança pública e desenvolvimento de cidades inteligentes entram no centro do debate nesta quarta-feira (29), no Recife. O Smart Security Summit será realizado das 9h às 17h30, no Recife Expo Center, no bairro de São José, reunindo autoridades, especialistas e representantes do setor de tecnologia.

Com caráter reservado e acesso restrito a convidados, o encontro deve reunir cerca de 120 participantes, entre gestores públicos, lideranças institucionais e profissionais da área. Ao longo do dia, aproximadamente 20 especialistas participam de painéis e apresentações voltados à discussão de soluções para os desafios urbanos.

A programação inclui quatro painéis temáticos, que tratam de assuntos como gestão urbana inteligente, segurança nos municípios, telecomunicações e proteção de infraestruturas críticas.

Entre os pontos em debate estão o uso de inteligência artificial, sistemas de videomonitoramento e reconhecimento facial, além de estratégias voltadas à proteção de áreas sensíveis, como portos.

De acordo com a organização, o evento aposta em exemplos práticos. Estão previstas demonstrações de tecnologias utilizadas em centros de comando e controle, além da apresentação de experiências já aplicadas em cidades brasileiras.

Para a organização, a proposta é aproximar quem está na ponta da gestão pública de soluções que já vêm sendo testadas no país. “A ideia é reunir especialistas e gestores para discutir soluções reais, já aplicadas no Brasil, e como elas podem tornar as cidades mais seguras e eficientes”, afirmou a organização.