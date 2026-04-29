Recife recebe encontro sobre segurança pública, IA e cidades inteligentes com presença de diferentes estados

Smart Security Summit, no Recife (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Uso de inteligência artificial, videomonitoramento, reconhecimento facial e estratégias de proteção de infraestruturas urbanas foram alguns dos temas tratados, nesta quarta-feira (29), durante o Smart Security Summit, realizado no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central do Recife. O objetivo do evento foi discutir o uso da tecnologia na área de segurança pública.

Representantes do setor de vários estados participaram dos quatro painéis temáticos sobre gestão urbana inteligente, segurança nos municípios, telecomunicações e proteção de áreas sensíveis, como portos.

Entre os participantes estavam o major Fernando Alencar, da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, e o secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Cesar Vieira, que apresentaram experiências adotadas nos dois estados para ampliar o monitoramento e a atuação das forças de segurança.

Em Alagoas, segundo o major Fernando Alencar, o estado saiu de um sistema com 94 câmeras instaladas em 2012, e apenas 42 em funcionamento em 2022, para uma estrutura com quase 500 câmeras em operação em Maceió, Marechal Deodoro, Praia do Francês, Arapiraca e Delmiro Gouveia.

"Arapiraca é uma cidade em que nós temos o desafio do controle de cargas roubadas, do controle de facções criminosas que passam por ali para realização de tomadas de cidade, para realização de assalto a banco, principalmente. Então, a cidade é o coração hoje do nosso videomonitoramento fora de Maceió, que está toda coberta", afirmou.

Ele pontuou que o modelo atual passou a funcionar em 2024 com contratação de serviços que incluem locação de equipamentos, operação e manutenção, substituindo o sistema anterior baseado em equipamentos próprios.

Em relação ao Amapá, o secretário Cesar Vieira destacou o investimento em tecnologia e a ampliação do efetivo das forças de segurança como parte da estratégia estadual.

Vieira afirmou que, desde o início da atual gestão, houve investimento em integração entre forças de segurança, aquisição de sistemas e laboratórios e compra de um Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, equipado com reconhecimento facial, leitura de placas, câmeras têrmicas e cercamento digital.

De acordo com ele, a estrutura pode ser usada tanto em grandes eventos quanto em operações policiais e deslocada para diferentes municípios do estado.

A programação do Smart Security Summit também incluiu demonstrações de tecnologias utilizadas em centros de comando e controle e a apresentação de experiências já aplicadas em cidades brasileiras. O evento contou com cerca de 120 participantes e aproximadamente 20 especialistas.