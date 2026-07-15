Polícia Federal cumpre três mandados em Pernambuco contra crimes de abuso sexual infantil

Os três mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Sanharó e fazem parte de três operações que visam combater o armazenamento e a divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil

Caso os crimes sejam comprovados, as penas dos investigados podem variar de 4 a 10 anos de reclusão. (Foto: Divulgação / Polícia Federal)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (15), três operações em Pernambuco que visam combater a prática dos crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Ao todo, estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Sanharó.

De acordo com a PF, as investigações se referem a três inquéritos policiais diferentes, todos com início há menos de um ano.

O objetivo da operação é realizar a apreensão de computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores.

Todo o material apreendido nos mandados de busca e apreensão será submetido a exame pericial com vistas a encontrar evidências dos crimes relacionados ao abuso sexual infantil por meio da internet.

A PF também informou que, a depender dos resultados das diligências e dos exames periciais nos materiais apreendidos, os investigados poderão responder pela prática dos crimes de armazenamento e divulgação de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual infantil.

Caso os crimes sejam comprovados, as penas dos investigados podem variar de quatro a 10 anos de reclusão.

As operações foram nomeadas como Vaccarius e Infantia Tutela 2 e 3. O nome Vaccarius significa "vaqueiro" em latim e alude, segundo a PF, ao nome de usuário utilizado por um dos suspeitos, no ambiente virtual, para o cometimento dos delitos.



Já o termo “Infantia Tutela” significa “Proteção Infantil” em latim e faz referência ao trabalho da Polícia Federal em defesa das crianças e adolescentes vítimas de crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infantil.

