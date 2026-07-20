ONG Gestos oferece testagem gratuita para hepatites, HIV e Sífilis

Testes rápidos podem ser agendados o ano inteiro pelo WhatsApp, sem necessidade de fila

Testes rápidos podem ser agendados pelo WhatsApp (Foto: Divulgação/ONG Gestos)

A ONG Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero, reafirma, neste Julho Amarelo, o compromisso com a prevenção e o diagnóstico precoce das hepatites virais.

No Espaço Saúde e Sexualidade da Gestos, todas as pessoas a partir de 16 anos encontram testagem rápida e gratuita para hepatites B e C, além de HIV e sífilis, com acompanhamento de enfermagem, acolhimento humanizado, aconselhamento especializado e total sigilo.

O serviço é oferecido o ano todo e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O agendamento é feito pelos telefones (81) 3421-7670 ou (81) 99902-0064 (WhatsApp). A Gestos fica na Rua dos Médicis, 68, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

Hepatites

As hepatites costumam evoluir de forma silenciosa, sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Por isso, a testagem periódica é uma ferramenta essencial de diagnóstico e tratamento precoces, além de prevenir a transmissão para outras pessoas.

A enfermeira do Espaço Saúde e Sexualidade, Talita Nascimento, destaca que o atendimento na organização vai além do resultado do teste. “As hepatites virais têm diagnóstico e tratamento e, em alguns casos, até cura".

De acordo com a profissional de saúde, na Gestos, além da testagem rápida, também é feita uma consulta. "Aconselhamos e entendemos as demandas de cada pessoa. Durante o atendimento, conversamos sobre tudo que envolve sexualidade e direitos reprodutivos. Quem chega querendo testar só para hepatite, testa também para outras ISTs e sai da instituição entendendo melhor sobre como se cuidar e se prevenir”, afirma.