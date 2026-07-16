Paulista abre inscrições para seleção simplificada com 41 vagas na Saúde

As vagas são para os cargos de médico, fisioterapeuta, nutricionista, cirurgião-dentista, odontopediatra, médico veterinário, entre outras

Prefeitura do Paulista (Divulgação)

As inscrições para a seleção simplificada da Secretaria Municipal de Saúde do Paulista, no Grande Recife, estão abertas a partir desta quinta-feira (16). Ao todo, a seletiva conta com 41 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As candidaturas seguem até 27 de julho, exclusivamente, no site da seleção. De acordo com a prefeitura, a seletiva prevê reserva de vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs), em conformidade com a legislação vigente.

Ainda segundo a gestão municipal, as oportunidades são para os cargos de médico, fisioterapeuta, nutricionista, cirurgião-dentista, odontopediatra, médico veterinário, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre outros profissionais da área da saúde.

As remunerações variam entre R$ 1.691,27 e R$ 5.972,66, acrescidas de produtividade ou gratificação, conforme o cargo. Os contratos terão vigência inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, de acordo com a necessidade da administração municipal.