Os suspeitos foram detidos na madrugada desta terça-feira (24) no município de Xexéu, na zona da Mata Sul de Pernambuco; Com os criminoso, a polícia apreendeu 200 kg de maconha, mil porções de cocaína, além de dinheiro em especie e mídias

PF prende homens com 200kg de maconha e mil envelopes de cocaína na Mata Sul de Pernambuco (Foto: Ascom/PF)

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (24), no município de Xexéu, na Zona da Mata Sul, com cerca de 200 quilos de maconha, mais de mil porções de cocaína e aproximadamente R$ 30 mil em espécie.

As prisões ocorreram durante uma ação conjunta da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais de Pernambuco.

Durante a abordagem, os policiais também apreenderam mídias e dispositivos que podem contribuir para a identificação de outros integrantes da organização criminosa.

A quantia em dinheiro encontrada com os suspeitos, segundo as investigações, é proveniente do tráfico de drogas.

As investigações apontam que o grupo atuava no tráfico interestadual de entorpecentes, realizando o transporte de drogas da região Sudeste para estados do Nordeste por meio de rotas terrestres.

De acordo com a Polícia, os suspeitos foram encaminhados à delegacia e autuados por tráfico interestadual de drogas.

As penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão.

