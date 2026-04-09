PRF apreende quase 2 toneladas de maconha escondidas em teto de caminhão na divisa de Pernambuco

Droga estava em compartimento oculto de veículo abordado na BR-407, próximo à divisa com Petrolina

Maconha estava no teto do caminhão (Foto: PRF/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (9), 1,9 tonelada de maconha escondida no teto de um caminhão frigorífico durante uma abordagem na BR-407, perto da divisa de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. O motorista foi detido no local.

A fiscalização ocorreu no Km 8 da rodovia, a cerca de oito quilômetros da divisa com Pernambuco. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor demonstrava nervosismo, o que levantou suspeitas.

Ao inspecionar o veículo, a equipe identificou sinais de adulteração no teto do baú frigorífico, que apresentava partes cedendo, além de marcas de solda e uso de massa plástica. Após a retirada da estrutura, foram encontrados centenas de tabletes de maconha escondidos em um compartimento oculto.

Segundo a PRF, o motorista afirmou que havia sido contratado para transportar a droga de Minas Gerais até a Paraíba.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária de Juazeiro e poderá responder por tráfico de drogas, crime que prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão.