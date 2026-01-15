Operação contra tráfico de drogas apreende mais de uma tonelada de maconha

Polícia apreende mais de uma tonelada de maconha (Foto: PCPE)

Uma operação integrada das polícias civis de Pernambuco, Piauí e Maranhão desarticulou, na última terça-feira (13), uma organização criminosa suspeita de atuar no tráfico interestadual de drogas entre os três estados. A ação resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha e na erradicação de cerca de 50 mil pés de Cannabis.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, e tiveram início há cerca de três meses. Com o avanço das apurações, os policiais identificaram uma estrutura criminosa com ramificações nos estados vizinhos, o que levou à articulação de uma força-tarefa interestadual.

A operação contou com apoio das polícias civis do Piauí e do Maranhão, além do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO/PCPI) e da Delegacia de Polícia de Floriano (PI). Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Floriano, no Piauí, e Barão do Grajaú, no Maranhão.

Durante as diligências, os agentes localizaram e apreenderam mais de uma tonelada de maconha, além de identificar e erradicar plantações ilegais com aproximadamente 50 mil pés de Cannabis. Todo o material foi encaminhado para os procedimentos legais e destruído conforme os protocolos estabelecidos.

De acordo com a polícia, o prejuízo estimado à organização criminosa é de cerca de R$ 10 milhões. O inquérito segue em andamento e está sob sigilo, com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema.