Mulher é atacada com golpes de facão ao voltar de culto religioso em Paudalho

Mulher foi atacada com golpes de facão na madrugada deste sábado (11), no Engenho Orá, na zona rural de Paudalho, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Testemunhas afirmaram que o agressor dizia "querer beber sangue"

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 51 anos, identificada como Josiane Maria da Silva, foi atacada com golpes de facão na madrugada de sábado (11), enquanto voltava de um culto religioso no Engenho Orá, nas proximidades do antigo lixão, na zona rural de Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, Josiane e outros fiéis retornavam do culto quando foram surpreendidos por um homem armado com um facão.

Ainda segundo os relatos, o suspeito foi descrito como um homem negro, alto e magro, que dizia "querer beber sangue". Assustadas, as vítimas correram para tentar escapar do ataque.

Durante a fuga, Josiane caiu no chão e foi alcançada pelo agressor, que desferiu vários golpes de facão, atingindo os braços, as pernas e o pescoço da vítima. Após o ataque, o homem fugiu antes da chegada da polícia.

A mulher recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme a Polícia Militar, ela estava consciente e apresentava quadro clínico estável. Em seguida, foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no Recife. A unidade de saúde não informou o estado de saúde da mulher.

Policiais militares realizaram buscas na região logo após o crime, mas o suspeito não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, por meio da Delegacia de Paudalho, uma ocorrência de lesão corporal. Segundo a corporação, a vítima foi encontrada em via pública com ferimentos provocados por arma branca e socorrida para uma unidade hospitalar.

"As diligências seguem até o esclarecimento do fato", informou a corporação.